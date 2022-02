De Luca: "Questo fiume di denaro del Pnrr non lo abbiamo visto" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governatore campano, ospite nella trasmissione di Fabio Fazio, ha commentato il fuori onda del presidente della Regione Lombardia Fontana e del sindaco di Milano Sala Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governatore campano, ospite nella trasmissione di Fabio Fazio, ha commentato il fuori onda del presidente della Regione Lombardia Fontana e del sindaco di Milano Sala

borghi_claudio : @Luca_Dei @_iunius @marco_borrano @giuslit Mah veda un po' lei, questo era il testo originale per l'articolo 9. Pre… - Chicca141002 : RT @Mau_Romeo: portatori della verità assoluta, a meno di casi oggettivi (che non sono però mai la maggioranza). Il secondo è la voglia di… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? Tour of Oman, oggi la tappa regina con l'arrivo sulla Green Mountain. ????? Luca Rastelli è all'attacco per la Bardiani… - ilyprof : Edoardo a Luca - Luca tu che sei più grande che cos’è l’amore? E Luca - L’amore, è quando tu ogni giorno a cena rub… - acervino566 : @Luca_Fantuzzi Per me questo è in assoluto il peggiore -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Questo La Serie A ha scelto il nuovo presidente: sarà Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria E in questo senso, chi più di un manager abituato a perorare cause di aziende dalla grande capacità ... nonostante la pressione telefonica e non solo del vice presidente di Lega Luca Percassi. La ...

'Una femmina', una Rosa fiorisce nella 'Ndrangheta ... così sono lo zio Salvatore ( Fabrizio Ferracane ), il cugino "scemo" Natale ( Luca Massaro ), l'... ma questo - purtroppo - da solo non è un pugno allo stomaco sufficientemente forte per stordire e dar ...

De Luca: "Questo fiume di denaro del Pnrr non lo abbiamo visto" il Giornale Le novità in libreria questa settimana di SBE In questo libro vengono per la prima volta raccolte tutte le storie ... Il volume è corredato dall’introduzione di Luca Barbieri. Quattro storie di Dylan Dog scritte da Tiziano Sclavi e disegnate da ...

Il 15 febbraio torna in libreria “Quattro” di Luca Farru: l’ultimo volume dell’avvincente trilogia Luca Farru prima autore in self, poi scrittore su Wattpad e sin da subito vede riscuotere il successo che meritano le sue opere, ma questo non basta all’autore e decide di crederci. Invia il ...

