Dallo sbarco a Lampedusa ai selfie in piscina: chi sono Sabee al Saidi e Chaima Ben Mahmoude (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arrivano a Lampedusa sui barconi, mostrano la traversata dietro le lenti dei social e poi mostrano una scintillante vita europea, illudendo altri loro coetanei Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arrivano asui barconi, mostrano la traversata dietro le lenti dei social e poi mostrano una scintillante vita europea, illudendo altri loro coetanei

Advertising

Mauro26739276 : RT @rosaroccaforte: @1972book @fdragoni @jimmomo Se l'Armata Rossa non avesse sconfitto la Wehrmacht a Leningrado e Stalingrado, oggi farem… - 2_crim : RT @rosaroccaforte: @1972book @fdragoni @jimmomo Se l'Armata Rossa non avesse sconfitto la Wehrmacht a Leningrado e Stalingrado, oggi farem… - rosaroccaforte : @1972book @fdragoni @jimmomo Se l'Armata Rossa non avesse sconfitto la Wehrmacht a Leningrado e Stalingrado, oggi f… - Stroncature1 : Il prossimo 15 febbraio alle ore 16:00, Stroncature ospita la presentazione di “Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud… -