Covid, Ciciliano: «I no vax? Così li vogliamo tutelare, rischiano sanzioni e malattia» (Di martedì 15 febbraio 2022) Il «veterano» del comitato tecnico scientifico: «Le multe sono salate, solo i pensionati non rischiano la stangata» Leggi su corriere (Di martedì 15 febbraio 2022) Il «veterano» del comitato tecnico scientifico: «Le multe sono salate, solo i pensionati nonla stangata»

Advertising

News24_it : Covid, Ciciliano: «I no vax? Così li vogliamo tutelare, rischiano sanzioni e malattia» - Corriere della Sera - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Ciciliano (Cts): «I no vax? Così vogliamo tutelarli, rischiano sanzioni e malattia» - Corriere : Ciciliano (Cts): «I no vax? Così vogliamo tutelarli, rischiano sanzioni e malattia» - Italia_Notizie : Covid, Ciciliano: «I no vax? Così li vogliamo tutelare, rischiano sanzioni e malattia» - claudiocalicchi : RT @claudiocalicchi: Ciciliano: «Emergenza al termine, il Cts si scioglierà» sicuro ,nell'acido muriatico. -