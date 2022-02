Classifica Serie B, bagarre in vetta: il Lecce è davanti a tutti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tante squadre racchiuse in pochi punti. È una Classifica di Serie B che emoziona gli appassionati del calcio cadetto. Il battistrada dopo ventidue gare di campionato archiviate è il Lecce di Marco Baroni che, nonostante il pareggio contro il Benevento, tiene il primato del torneo. Sale al secondo posto la Cremonese che vince agevolmente sul campo del Cittadella e certifica il gran momento di forma. È in un periodo negativo, invece, il Pisa: l’ex capolista non vince da tre giornate ed impatta in casa 0-0 con la Ternana. Male anche il Brescia, mentre risale il Monza che rifila quattro reti alla Spal. Bene il Perugia, mentre in zona rossa non cambia nulla. Classifica Serie B: ecco la situazione dopo ventidue giornate Ecco come è cambiata la Classifica in Serie B ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tante squadre racchiuse in pochi punti. È unadiB che emoziona gli appassionati del calcio cadetto. Il battistrada dopo ventidue gare di campionato archiviate è ildi Marco Baroni che, nonostante il pareggio contro il Benevento, tiene il primato del torneo. Sale al secondo posto la Cremonese che vince agevolmente sul campo del Cittadella e certifica il gran momento di forma. È in un periodo negativo, invece, il Pisa: l’ex capolista non vince da tre giornate ed impatta in casa 0-0 con la Ternana. Male anche il Brescia, mentre risale il Monza che rifila quattro reti alla Spal. Bene il Perugia, mentre in zona rossa non cambia nulla.B: ecco la situazione dopo ventidue giornate Ecco come è cambiata lainB ...

