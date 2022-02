Calcio | Corte appello Figc respinge ricorsi Inter e Udinese

Advertising

Corte d'appello Figc respinge il ricorso dell'Inter: dovra' giocare col Bologna. Ridato anche il punto alla Salern…

Udinese - Salernitana, non disputata il 21 dicembre per i tanti positivi nel club granata, si dovrà giocare. LaSportiva di appello ha infatti accolto oggi il ricorso della Salernitana contro la decisione del Giudice Sportivo che le aveva assegnato la sconfitta a tavolino per 3 - 0 e un punto di ...Respinto il ricorso dell'Inter che chiedeva il 3 - 0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna, prevista al Dall'Ara il 6 gennaio. Lasportiva d'appello, secondo grado di giudizio, ha deciso, allineandosi con la scelta del Giudice sportivo, che la gara vada rigiocata.La squadra di Mihajlovic non si era presentata in campo per alcuni casi covid, ma i nerazzurri avevano presentato ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva imposto di rischedulare il ...La Salernitana si riprende il punto che la Lega Calcio gli aveva tolto quale penalizzazione per la gara non disputata contro l'Udinese con annesso 0 a 3 a tavolino. La Corte d'Appello della FIGC ha ...