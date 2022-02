Borsa: Milano apre in forte calo ( - 2,34%) (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Borsa di Milano apre in forte calo, con i timori per una eventuale guerra in Ucraina. Su Piazza Affari pesano le banche e le utility. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,34% a 26.334 punti. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladiin, con i timori per una eventuale guerra in Ucraina. Su Piazza Affari pesano le banche e le utility. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,34% a 26.334 punti. Lo ...

Advertising

iconanews : Borsa: Milano apre in forte calo (-2,34%) - cjmimun : La Borsa di Milano apre in forte calo, con i timori per una eventuale guerra in Ucraina. Su Piazza Affari pesano le… -