Atp Marsiglia 2022: programma, orari e ordine di gioco di martedì 15 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Marsiglia 2022, per quanto concerne la giornata di martedì 15 febbraio. Sul Centrale del torneo transalpino, Andrey Rublev affiancherà Denys Molchanov in doppio, tentando di avere la meglio sul duo favorito O’Mara/Hernandez. Di scena anche gli esperti beniamini di casa Jo-Wilfried Tsonga e Gilles Simon, così come i giovani francesi Hugo Gaston e Corentin Moutet. In ottica italiana, l’azzurro Stefano Travaglia farà coppia con il polacco Kamil Majchrzak per sfidare Roger-Vasselin/Sitak. Di seguito la programmazione completa del 15 febbraio. programma ATP 250 Marsiglia 2022 (MARTEDI 15 ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di15. Sul Centrale del torneo transalpino, Andrey Rublev affiancherà Denys Molchanov in doppio, tentando di avere la meglio sul duo favorito O’Mara/Hernandez. Di scena anche gli esperti beniamini di casa Jo-Wilfried Tsonga e Gilles Simon, così come i giovani francesi Hugo Gaston e Corentin Moutet. In ottica italiana, l’azzurro Stefano Travaglia farà coppia con il polacco Kamil Majchrzak per sfidare Roger-Vasselin/Sitak. Di seguito lazione completa del 15ATP 250(MARTEDI 15 ...

