Atalanta | i gol presi a inizio e fine partita ne segnano il cammino

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L‘c’è, è viva. E già questa è una risposta confortante dopo la pessima prestazione contro il Cagliari e l’uscita beffarda dalla Coppa Italia. La Dea tiene la Juventus a tiro in classifica. Tiene non una squadra qualunque, ma questa Juve, molto cambiata e molto più forte rispetto a quella di un girone fa. Non è roba da poco. La terza gara casalinga in una settimana parte con i bianconeri favoriti perché più in forma nell’ultimo periodo. La squadra di Allegri in effetti inizia con un atteggiamento più pimpante con Vlahovic e Dybala che provano a rompere il ghiaccio. L’cerca di non sbilanciarsi troppo e mantenere un certo equilibrio riponendo le speranze nei lampi di Boga e Muriel. Il primo squillo atalantino arriva con De Roon che non si coordina bene su cross proveniente dal corner. Nella ripresa l’intensità della gara non cala, ...

Advertising

SerieA : Pareggio a Bergamo tra @Atalanta_BC e @juventusfc ? Al gol di #Malinovskyi risponde #Danilo! ? #AtalantaJuve… - SkySport : ATALANTA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (76’) ? #Danilo (90+2’) ? SERIE A – 25^ GIORNATA ??… - forumJuventus : Danilo post #AtalantaJuve: 'Dedico il gol alla squadra, alla Juve ho trovato la felicità. Abbiamo provato a vincere… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ATALANTA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (76’) ? #Danilo (90+2’) ? SERIE A – 25^ GIORNATA ?? - KEI07933533 : RT @SerieA: Pareggio a Bergamo tra @Atalanta_BC e @juventusfc ? Al gol di #Malinovskyi risponde #Danilo! ? #AtalantaJuve #SerieATIM?? #WeA… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta gol

... ha finito per perdere contro il Napoli all'andata decimata dalle assenze e con l'allo Stadium quando mancò solo il, o al massimo per pareggiare come all'andata a San Siro. E stavolta a ...LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Rubrica Prometeo del 13 febbraio realizzata in collaborazione con CNR MEDIA 14 Febbraio 2022 - LE ULTIME NOTIZIE Read More Sport Serie A:- Juve 1 - 1,di Malinovsky e Danilo 14 Febbraio 2022 L'e Juventus pareggiano per 1 - 1 nel posticipo domenicale della 25/a giornata di Serie A disputato al Gewiss Stadium di... ...Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A ... Piatek verso la vittoria del ballottaggio con Cabral per giocare al centro dell'attacco dopo la doppietta all'Atalanta in Coppa Italia: tridente ...Non si vede l’effetto Vlahovic: l’Atalanta mette alle corde la Signora e segna con Malinovskyi. Il gol al 92’ del brasiliano cambia tutto Dusan Vlahovic, 22 anni, non è riuscito ad andare a segno per ...