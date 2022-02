Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh domina il box office italiano con 1,8 milioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Exploit al botteghino italiano per il murder mystery di Kenneth Branagh, Assassinio sul Nilo, che supera 1,8 milioni di incassi. Agatha Christie non delude neppure stavolta. L'ultimo adattamento della prolifica e immortale autrice di gialli, Assassinio sul Nilo, apre in prima posizione nel box office italiano incassando l'imponente cifra di 1,8 milioni di euro in 613 sale, e segnando una media per sala di quasi 3.000 euro. un vero successo per la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh con Gal Gadot, Armie Haammer, Annette Bening, Russell Brand e Letitia Wright. Come si legge nella recensione di Assassinio sul Nilo, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Exploit al botteghinoper il murder mystery disul, che supera 1,8di incassi. Agatha Christie non delude neppure stavolta. L'ultimo adattamento della prolifica e immortale autrice di gialli,sul, apre in prima posizione nel boxincassando l'imponente cifra di 1,8di euro in 613 sale, e segnando una media per sala di quasi 3.000 euro. un vero successo per la pellicola diretta e interpretata dacon Gal Gadot, Armie Haammer, Annette Bening, Russell Brand e Letitia Wright. Come si legge nella recensione disul, ...

Advertising

mymovies : Assassinio sul Nilo vince il weekend e si avvicina ai 2 milioni di euro #BoxOffice - cinema_nuovo : San Valentino al Cinema Nuovo con ASSASSINIO SUL NILO, stasera lunedì 14 febbraio spettacolo unico ore 21:00, ingr… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office Italia: Assassinio sul Nilo si aggiudica il weekend - Screenweek : #BoxOffice Italia: #AssassiniosulNilo si aggiudica il weekend con €1.823.197 e 256.015 spettator. 2° #MarryMe – Spo… - CinecittaNews : Tutti in sala per #Poirot e #JLo. Ottimo esordio per 'Assassinio sul Nilo' di #KennethBranagh, il migliore dall’in… -