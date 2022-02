Anche in epoca di empowerment femminile e di super donne | l’amore è l’amore | non c’è niente da fare | anche nella scelta dei libri

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 febbraio 2022)indie di, non c’èda. Oggi peraltro èSan Valentino, come nessuno può non sapere, visto il battage mediatico che viene fatto della giornata. E Amazon.it, coglie l’occasione della festa degli innamorati, per tornare con la sua classifica dei luoghi più romantici d’Italia, valutati in base al numero di vendite sia di eBook sia dicartacei “rosa” nelle città con più di 60.000 abitanti. Leggi› Romanzi cult: ...