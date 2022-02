Ana Mena a Sanremo? Me ne passa per il c***o | se psicopatici e frustrati Francesco Monte | una slavina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022)è un fiume in piena. Sembra davvero arrabbiato. Ma andiamo per gradi, dopo il GfVip e dopo una carriera musicale iniziata da pochi anni non sono mancate critiche negli ultimi giorni. Ad esempio i commenti sul Festival di2022 (e la polemica con Anascelta da Amadeus anche se spagnola) lo tengono "arzillo" sui social, ma viene preso di mira per alcuni sondaggi che ha lanciato su Instagram - che molti utenti giudicano negativamente. E adessosbotta perdendo le staffe. Intervistato da Exclusive Magazine dice: “Sì, ho pubblicato dei sondaggi con la mia canzone confrontata con altri brani. Io semplicemente ho pubblicato il mio pezzo a confronto con altri brani di artisti che stanno sbocciando adesso, alcuni per me sconosciuti, altri che conosco. ...