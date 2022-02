“Altro che VIP!”: brutto scivolone per Carlo Conti, costretto ad abbandonare? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo l’ultima puntata, per Carlo Conti arriva un verdetto del tutto inaspettato. brutto colpo per lui, boccone amaro difficile da digerire Carlo Conti: brutto colpo per lui (Youtube)E’ uno dei principali volti della Rai e i suoi show sono sempre un successo. Carlo Conti, anche questa volta, ci ha azzeccato: il suo Tali e Quali, lo show delle imitazioni fatte da persone comuni non famose, è stato davvero un successo. L’ultima puntata, andata in onda sabato 12 febbraio, è stata un trending topic su Twitter, anche grazie alla bravura del vincitore. Per ogni bella notizia, però, c’è anche un brutto colpo. Proprio questa mattina al risveglio, infatti, sono arrivati per Carlo Conti alcuni commenti molto ... Leggi su specialmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo l’ultima puntata, perarriva un verdetto del tutto inaspettato.colpo per lui, boccone amaro difficile da digerirecolpo per lui (Youtube)E’ uno dei principali volti della Rai e i suoi show sono sempre un successo., anche questa volta, ci ha azzeccato: il suo Tali e Quali, lo show delle imitazioni fatte da persone comuni non famose, è stato davvero un successo. L’ultima puntata, andata in onda sabato 12 febbraio, è stata un trending topic su Twitter, anche grazie alla bravura del vincitore. Per ogni bella notizia, però, c’è anche uncolpo. Proprio questa mattina al risveglio, infatti, sono arrivati peralcuni commenti molto ...

Advertising

gennaromigliore : Non è il contesto che determina le scelte, sono le scelte che facciamo che influenzano il contesto. La politica non… - borghi_claudio : Stupido io che se da qua do faccio politica faccio solo quello e nemmeno mi verrebbe in mente di fare altro... IN… - chetempochefa : 'Blanco mi piace moltissimo, è un ragazzo bravissimo, poi è simpatico... Pure Mahmood, un altro che scrive bene...'… - AndreaB25170555 : @AdrianaSpappa La faccia dell'altro: 'e adesso che cazzo gli dico?' ?? - pbrex668 : RT @EmiliaUA: Ed ecco che la maggior parte dei cittadini, stufi degli obblighi imposti dal governo, dicono 'NO'!... ...e anche a fronte de… -