Advertising

UniversoSocialM : Adesso Nvidia vale più di Meta. E vince la corsa ai semiconduttori -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Nvidia

HDblog

Limitandosi a leggere i numeri,il 10 febbraio aveva un valore di capitalizzazione di 667 miliardi di dollari mentre Meta era a quota 599 miliardi. Aggiornando gli stessi numeri al 12 febbraio ...Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 viene... Oltre alla scheda videoGeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria dedicata, la scheda tecnica di ...NVIDIA aveva promesso un maggior supporto per NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling)? Ha mantenuto la parola con oltre 150 giochi; prestazioni migliori e decisamente accelerate per tantissimi ...il fatto che il valore di Meta sia calato ha permesso a NVIDIA di superare la compagnia prima nota come Facebook, con un colpo di scena non indifferente, almeno per quel che riguarda il territorio ...