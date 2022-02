A Doha debutta Musetti…e c’è un altro Ymer!

Advertising

OA_Sport : Il tabellone di Doha, con Lorenzo Musetti tra i partecipanti -

Ultime Notizie dalla rete : Doha debutta

OA Sport

ATP2022, IL TABELLONE D. Shapovalov [1] bye A. Molcan vs F. Krajinovic J. Vesely vs A. Rinderknech Q vs A. Bublik [7] N. Basilashvili bye L. Musetti vs Q Q vs S. Kwon M. Fucsovics vs L. Harris [...... in una stagione particolarmente importante per questa distanza, che nel mese di luglioa ... il parterre delle protagoniste include anche Nicole Colombi , azzurra ai Mondiali dinella 50 ...ROMA - Semaforo rosso all'esordio nel tabellone principale per Thomas Fabbiano nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.176.595 dollari che si sta disputando sui ...ROMA - Semaforo rosso all'esordio nel tabellone principale per Thomas Fabbiano nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.176.595 dollari che si sta disputando sui ...