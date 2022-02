Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 17:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 17.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE RIMOSSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DEL CANALE DELLA LINGUA CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE, AVVENUTO SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, SVINCOLO APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATRA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E APPIA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA CODE DI RIENTRO ANCHE SU VIA AURELIA ALLL’ALTEZZA DI CERVETERI E DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 17.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE RIMOSSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DEL CANALE DELLA LINGUA CIRCONE TORNATA REGOLARE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE, AVVENUTO SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, SVINCOLO APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATRA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E APPIA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA CODE DI RIENTRO ANCHE SU VIA AURELIA ALLL’ALTEZZA DI CERVETERI E DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI ...

