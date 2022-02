UniCredit-BancoBpm, ecco perché il mercato scommette sul blitz: concambi e dote fiscale (Di domenica 13 febbraio 2022) Dall’insediamento del ceo Orcel scambio carta contro carta più favorevole del 20%. Il beneficio fiscale delle imposte differite (ridotto a 500 milioni) scade a fine giugno Leggi su ilsole24ore (Di domenica 13 febbraio 2022) Dall’insediamento del ceo Orcel scambio carta contro carta più favorevole del 20%. Il beneficiodelle imposte differite (ridotto a 500 milioni) scade a fine giugno

