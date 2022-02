Sony annuncia il ritorno sul mercato di un’icona ed avrà come OS Android 11 (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo storico brand di audio player portatili, Walkman, ha segnato un’epoca. Oggi Sony, che non ha mai abbandonato il marchio, annuncia l’ultimo prodotto di questa storica linea. Un device di alta fascia che unirà una qualità superiore nei materiali con una sonorità ad alta risoluzione. Sony Walkman è stato un marchio che è diventato fenomeno di costume e simbolo di un’epoca – ComputerMagazine.itIl marchio Walkman ha fatto la storia non solo dell’elettronica di consumo, ma anche a livello di cultura ed immaginario collettivo. Lo storico device infatti ha reso possibile per la prima volta una fruizione di contenuti audio individuale, ma rivolta al grande pubblico ed a prezzi relativamente contenuti. Il primo esemplare fu venduto a luglio del 1979 e durante tutti gli anni 80 è stato leader indiscusso nella suo settore; la ... Leggi su computermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo storico brand di audio player portatili, Walkman, ha segnato un’epoca. Oggi, che non ha mai abbandonato il marchio,l’ultimo prodotto di questa storica linea. Un device di alta fascia che unirà una qualità superiore nei materiali con una sonorità ad alta risoluzione.Walkman è stato un marchio che è diventato fenomeno di costume e simbolo di un’epoca – ComputerMagazine.itIl marchio Walkman ha fatto la storia non solo dell’elettronica di consumo, ma anche a livello di cultura ed immaginario collettivo. Lo storico device infatti ha reso possibile per la prima volta una fruizione di contenuti audio individuale, ma rivolta al grande pubblico ed a prezzi relativamente contenuti. Il primo esemplare fu venduto a luglio del 1979 e durante tutti gli anni 80 è stato leader indiscusso nella suo settore; la ...

