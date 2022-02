Seregno-Padova | Serie C | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

(Di domenica 13 febbraio 2022) Archiviato il passo falso di sabato scorso contro il Fiorenzuola, che avrebbe permesso aldi accorciare sul Südtirol capolista, i veneti si presentano allo stadio Ferruccio diintenzionati a portare a casa i 3 punti per poter credere ancora nel sorpasso in testa. Di fronte, però, ci sarà unobbligato a far punti per poter uscire dalla zona playout in cui è scivolato dopo i pessimi risultati dell’ultimo periodo., che vale il 26esimo turno del Girone A diC, prenderà il via alle ore 14:30 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Come detto, il periodo dei padroni di casa non è dei migliori: 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 7, e l’incubo playout che torna a farsi presente. I 25 punti accumulati finora dai lombardi, infatti, ...

PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Seregno – #Padova ?? 26° Giornata Serie C ? ore 14.30 ??? stadio "Ferruccio"

La partita Seregno – Padova del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie C 2021/2022 ...Tutto pronto per il fischio d'inizio di Seregno-Padova, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C 2021/2022. Fischio d'inizio alle 14:30 di domenica 13 febbraio per il girone A. Quale sarà ...