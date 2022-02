Sci di fondo, Pechino 2022: è dominio russo nella staffetta 4×10. L’Italia sogna con Pellegrino, poi cala e finisce ottava (Di domenica 13 febbraio 2022) Ancora un titolo olimpico per il Comitato Olimpico russo, sotto le cui insegne gareggiano i fondisti della Russia, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto formato da Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Sergey Ustiugov è trionfatore senza discussioni, con il tempo di 1:54’50?7. Decisiva l’azione iniziale di Chervotkin, che divide immediatamente in due la competizione tra quella solo russa e l’altra legata a tutti gli altri. Argento per la Norvegia: Emil Iversen, Paal Golberg, Hans Christer Holund e Johannes Hoesflot Klaebo trovano la maniera di assicurarsi il secondo gradino del podio con una gara ragionata, davanti alla Francia, che è di nuovo bronzo con Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clement Parisse e Maurice Manificat. L’Italia sogna per una frazione, quella di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Ancora un titolo olimpico per il Comitato Olimpico, sotto le cui insegne gareggiano i fondisti della Russia, alle Olimpiadi Invernali di. Il quartetto formato da Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Sergey Ustiugov è trionfatore senza discussioni, con il tempo di 1:54’50?7. Decisiva l’azione iniziale di Chervotkin, che divide immediatamente in due la competizione tra quella solo russa e l’altra legata a tutti gli altri. Argento per la Norvegia: Emil Iversen, Paal Golberg, Hans Christer Holund e Johannes Hoesflot Klaebo trovano la maniera di assicurarsi il secondo gradino del podio con una gara ragionata, davanti alla Francia, che è di nuovo bronzo con Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clement Parisse e Maurice Manificat.per una frazione, quella di ...

