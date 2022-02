Sassuolo, Dionisi attacca: “Disparità con Juve e Roma, non va bene” (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Dionisi parla dopo Sassuolo-Roma, analisi accurata dopo il pareggio della Roma. Quello che ha detto al microfono di DAZN. Dionisi è intervenuto dopo la partita contro la Roma e il tecnico del Sassuolo ha analizzato alcuni episodi arbitrali. Ecco come è andata a fine partita: "Cercavo di aiutare dalla panchina, avevamo problemi con i numeri e ho messo fuori posizione i giocatori. Posso solo complimentarmi con i ragazzi. Non sono del tutto contento perché volevo giocare 11 vs 11. A volte evito di parlare, ma non sempre è necessario. Abbiamo ricevuto subito delle ammonizioni, Kumbulla ha preso il sopravvento... diventa difficile giocare così. Ad esempio la Roma ha giocato più minuti in Coppa Italia di quello che abbiamo fatto Un giorno in ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ?parla dopo, analisi accurata dopo il pareggio della. Quello che ha detto al microfono di DAZN.è intervenuto dopo la partita contro lae il tecnico delha analizzato alcuni episodi arbitrali. Ecco come è andata a fine partita: "Cercavo di aiutare dalla panchina, avevamo problemi con i numeri e ho messo fuori posizione i giocatori. Posso solo complimentarmi con i ragazzi. Non sono del tutto contento perché volevo giocare 11 vs 11. A volte evito di parlare, ma non sempre è necessario. Abbiamo ricevuto subito delle ammonizioni, Kumbulla ha preso il sopravvento... diventa difficile giocare così. Ad esempio laha giocato più minuti in Coppa Italia di quello che abbiamo fatto Un giorno in ...

