Pagelle Verona-Udinese 4-0: voti, tabellino, ammonizioni e gol Serie A 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il tabellino e le nostre Pagelle riguardanti Verona-Udinese (4-0), incontro valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. Scontro tra squadre caratterizzate da un buon rendimento generale nel corso della stagione in corso, attualmente non a rischio retrocessione; in particolare, gli uomini di Tudor hanno mostrato un calcio offensivo e qualitativamente godibile sino a questo momento storico, proseguendo al meglio il lavoro con Juric. Udinese invece compagine più difensiva, ma anch’essa letale in contrattacco. Primo tempo quasi esclusivamente di marchio scaligero, con due reti dei veneti a caratterizzare i 45? in questione; a segno Depaoli con un tap-in a pochi passi dalla porta e Barak con il solito piazzato all’altezza del ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ile le nostreriguardanti(4-0), incontro valevole per la ventiquattresima giornata della. Scontro tra squadre caratterizzate da un buon rendimento generale nel corso della stagione in corso, attualmente non a rischio retrocessione; in particolare, gli uomini di Tudor hanno mostrato un calcio offensivo e qualitativamente godibile sino a questo momento storico, proseguendo al meglio il lavoro con Juric.invece compagine più difensiva, ma anch’essa letale in contrattacco. Primo tempo quasi esclusivamente di marchio scaligero, con due reti dei veneti a caratterizzare i 45? in questione; a segno Depaoli con un tap-in a pochi passi dalla porta e Barak con il solito piazzato all’altezza del ...

