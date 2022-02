Milan-Sampdoria 1-0 | le statistiche della partita | Serie A News

Advertising

DiMarzio : .@milan I Le parole di Stefano #Pioli al termine di #MilanSampdoria - SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Leao (8') ? ? - CB_Ignoranza : Abbiamo una nuova capolista in Serie A: è il Milan, che ha appena battuto la Sampdoria e scavalcato l’Inter ????… - DeporTotalMX : ¡RESULTADOS FINALES EN LA SERIE A!?????? ? FT. Verona 4-0 Udinese (Goles: Barák, Depaoli, Caprari, Tameze) ? FT. Mi… - MrRuggier0 : RT @gippu1: Per la prima volta nella sua storia il #Milan vince tre partite consecutive alle 12:30 (Genoa nel 2021, Venezia e Sampdoria que… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

"Non deve accontentarsi", ha detto di lui Stefano Pioli, dopo la vittoria delsulla. Non è la prima volta che Rafael Leao se lo sente ripetere: per un paio d'anni, s'è parlato del ragazzo di Almada come del classico studente che potrebbe fare di più ma non si ...Mazzarri Ammoniti : Stojanovic (E), Joao Pedro (C), Marin (C) La cronaca di1 - 0 ( HIGHLIGHTS ) leggi anche Serie A: Lazio - Bologna 3 - 0, Napoli - Inter 1 - 1, Torino - Venezia 1 ...«Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti». Insomma, non proprio una bella accoglienza per Kessie, poi subentrato nella ripresa nel match contro la Sampdoria, ...Ora è il momento di scriverlo con grande chiarezza: il Milan c'è e lotta per vincere lo Scudetto. La vittoria contro la Sampdoria - striminzita solo nel risultato perché, dal punto di vista delle ...