Mammì | «La Lega deve rilanciare l’idea del canale della Serie A | sennò da dove arrivano i soldi?»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Sole 24 Ore intervista Matteo. Oggi è Ceo per l’Emea di Helbiz, ma ha un passato che lo ha visto spaziare dalla telefonia mobile al mondotv e dei diritti sportivi ai trasporti. Ha lavorato in Omnitel-Vodafone, Telecom Italia, Sky, Mediapro. ParlaA, di come sono cambiate le cose nel tempo. «L’equazionemonetizzazione che ha funzionato per 20 anni ora non regge più. I broadcaster che immettono nel sistema tutti idi cui quel sistema ha bisogno ormai sono un’illusione». Un’opportunità potrebbe essere «un progettoTv, da portare avanti con un partner finanziario forte che assicuri i flussi di cassa per la fase iniziale». Quello che voleva Dal Pino, ovvero l’ingresso di fondi di ...