LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sighel impressiona e passa bene alle semifinali dei 500 (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Nella quarta batteria chiude al comando Liu (UNG) in 40.38, poi Dubois (CAN) in 40.51, terzo Bukanov (ISR) in 41.17, quarto Pivirotto (USA) in 41.86 12.08 Nella terza batteria successo di Ivliev (RUS) in 40.351 Q, poi Hwang (KOR) 40.636 Q, Azhgaliyev (KAZ) 40.643, Desmet (BEL) 40.718, Krueger (UNG) 40.844 12.06 RISULTATI UFFICIALI: Wu 40.528 Q, Sighel 40.644 Q, Kruzbergs 40.694, Liu 40.700, Lepape 46.814 bene cosi! 12.05 Wu vince la batteria in 40.53 ma Sighel è secondo e si qualifica in 40.66! 12.04 Parte bene Wu, ma Sighel è secondo, poi il lettone Kruzbergs 12.03 Tocca a Pietro Sighel inserito nel secondo assieme a Wu (Cina), Kruzberg (Aut), Liu (Ung) e Lepape (Fra) 12.02 Nikisha (KAZ) vince in 40.355 ...

