Il 1971 risuona col mix di stili di Aqualung dei Jethro Tull

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ripartiamo nel racconto sulla storia del rock dal Lp capolavoro dei, “” risalente alMarzo) I JT nelsono pronti per il grande salto. Inglesi di Blackpool, dal 1968 hanno pubblicato tre dischi di matrice folk-blues. “This was” l’album di debutto, cui fanno seguito “Stand up” del ’69 e “Benefit” del ’70. Il leader carismatico del gruppo è Ian Anderson, alla voce, flauto traverso, chitarra acustica. Completano i ranghi Clive Bunker alla batteria, Martin Barre alle chitarre soliste, John Evan alle tastiere e Jeffrey Hammond Hammond al basso. La loro musica, come per la maggior parte delle band di quegli anni, è un vibrante mix di blues, folk, jazz e rock. Caratteristica unica ...