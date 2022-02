I soldati italiani dovranno combattere con la Nato in Ucraina? (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - La decisione di un eventuale invio di truppe Italiane nell'Est Europa nell'ambito della crisi Ucraina verrà presa in sede Nato. Secondo quanto apprende l'AGI l'argomento sarà discusso proprio in settimana nel corso della Ministeriale della Nato in programma a Bruxelles. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini parlando venerdì 11 febbraio nel corso dell'incontro bilaterale di Riga, rivolgendosi all'omologo lettone Artis Pabriks, ha spiegato che "Eventuali scelte di ulteriori adattamenti di postura verranno, come sempre, prese insieme agli Alleati. La ministeriale Nato della prossima settimana sarà pertanto molto importante in quest'ottica". La ministeriale della Nato, che riunisce tutti i ministri della Difesa dei Paesi aderenti al Patto Atlantico, è in programma a Bruxelles mercoledì 16 e ... Leggi su agi (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - La decisione di un eventuale invio di truppe Italiane nell'Est Europa nell'ambito della crisiverrà presa in sede. Secondo quanto apprende l'AGI l'argomento sarà discusso proprio in settimana nel corso della Ministeriale dellain programma a Bruxelles. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini parlando venerdì 11 febbraio nel corso dell'incontro bilaterale di Riga, rivolgendosi all'omologo lettone Artis Pabriks, ha spiegato che "Eventuali scelte di ulteriori adattamenti di postura verranno, come sempre, prese insieme agli Alleati. La ministerialedella prossima settimana sarà pertanto molto importante in quest'ottica". La ministeriale della, che riunisce tutti i ministri della Difesa dei Paesi aderenti al Patto Atlantico, è in programma a Bruxelles mercoledì 16 e ...

