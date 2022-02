Genoa, Blessin: «Mi arrabbio anche se pareggio. Rigore? La penso così» (Di domenica 13 febbraio 2022) Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Salernitana: le dichiarazioni Alexander Blessin, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo Genoa-Salernitana. LE PAROLE – «Eravamo riusciti a sbloccare il risultato con un bel gol di Destro, utile anche per il morale dopo tante occasioni che ci erano sfuggite. Il pareggio della Salernitana alla fine del primo tempo mi ha fatto molto arrabbiare, è stato un errore di concentrazione. Quando una partita in controllo non viene chiusa e non ti porti sul 2-0 non sei mai tranquillo. Mi lascia ben sperare la reazione nella ripresa, quando abbiamo rialzato la testa provando in tutti i modi a tornare in vantaggio. Io odio perdere, ma odio anche pareggiare. Questo è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Alexander, allenatore del, ha parlato dopo ilcasalingo ottenuto contro la Salernitana: le dichiarazioni Alexander, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo-Salernitana. LE PAROLE – «Eravamo riusciti a sbloccare il risultato con un bel gol di Destro, utileper il morale dopo tante occasioni che ci erano sfuggite. Ildella Salernitana alla fine del primo tempo mi ha fatto molto arrabbiare, è stato un errore di concentrazione. Quando una partita in controllo non viene chiusa e non ti porti sul 2-0 non sei mai tranquillo. Mi lascia ben sperare la reazione nella ripresa, quando abbiamo rialzato la testa provando in tutti i modi a tornare in vantaggio. Io odio perdere, ma odiopareggiare. Questo è ...

