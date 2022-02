Dal Belgio: Napoli su Denayer, Giuntoli ha già chiesto informazioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Mercato Napoli, Denayer nel mirino Jason Denayer del Lione ha un contratto in scadenza, Napoli sulle tracce. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 13 febbraio 2022) Mercatonel mirino Jasondel Lione ha un contratto in scadenza,sulle tracce. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAL BELGIO - Lione, Denayer potrebbe liberarsi a zero in estate: su di lui c'è anche il Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAL BELGIO - Lione, Denayer potrebbe liberarsi a zero in estate: su di lui c'è anche il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAL BELGIO - Lione, Denayer potrebbe liberarsi a zero in estate: su di lui c'è anche il Napoli - apetrazzuolo : DAL BELGIO - Lione, Denayer potrebbe liberarsi a zero in estate: su di lui c'è anche il Napoli - napolimagazine : DAL BELGIO - Lione, Denayer potrebbe liberarsi a zero in estate: su di lui c'è anche il Napoli -