Cutrone Cragno | frase shock dell’attaccante | «Balbuziente di m***a»

Advertising

Valeria23549267 : @alefinoallafine Cutrone che dice sto balbuziente di m... A a Cragno - ciroaleroby4 : RT @andreameli51: #cutrone parlando di Alessio #Cragno: 'Cazzo di balbuziente di merda' #EmpoliCagliari - simodihno10 : RT @andreameli51: #cutrone parlando di Alessio #Cragno: 'Cazzo di balbuziente di merda' #EmpoliCagliari - ILOVEPACALCIO : #Cutrone insulta #Cragno: 'Balbuziente di merda' (VIDEO) - iaiakiss : RT @andreameli51: #cutrone parlando di Alessio #Cragno: 'Cazzo di balbuziente di merda' #EmpoliCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Cutrone Cragno

... Patrick, si è rivolto a un avversario con un epiteto preciso, vale a dire 'Ca... di balbuziente di me...'. Come è noto, il portiere dei sardi, Alessio, in pubblico soffre lievemente ...... Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski (89' Ismajli), Asllani, Bandinelli (75' Benassi); Bajrami (89' Verre);(65' Henderson), Pinamonti. All. Dionisi CAGLIARI (3 - 5 - 2):;...Empoli-Cagliari è finita 1-1. Ecco le pagelle rossoblù. Cragno 6: Pasticcia, ma salva il Cagliari. Alla fine i due gravi errori, palla persa con Cutrone e “saponetta” su tiro di Bajrami, non risultano ...Patrick Cutrone, si è rivolto a un avversario con un epiteto preciso, vale a dire “Ca… di balbuziente di me…”. Come è noto, il portiere dei sardi, Alessio Cragno, in pubblico soffre lievemente di ...