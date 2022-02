Covid | Salvini mostra risultato tampone | E' negativo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) - Matteoaldopo "10 giorni chiuso in casa". A comunicarlo è lo stesso leader della Lega in un video ironico postato sui social. In sottofondo il brano di Jovanotti 'Penso positivo' mentreè seduto su un divano all'aperto tra libri e appunti di lavoro. "No, no, no - dice il segretario del Carroccio smentendo l'audio di sottofondo, sorridendo endo ildel- è". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo...