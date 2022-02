Covid, dal 15 febbraio scatta l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma – Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l’uso delle mascherine all’aperto. Altre restrizioni invece devono ancora entrare in vigore, come l’obbligo di green pass rafforzato o super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15 febbraio. Da dopodomani entra dunque in vigore l’obbligo di certificato verde rafforzato – diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino – per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. “l’obbligo non sussiste in caso di accertato ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma – Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l’uso delle mascherine all’aperto. Altre restrizioni invece devono ancora entrare in vigore, comedirafforzato oper ipubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15. Da dopodomani entra dunque in vigoredi certificato verde rafforzato – diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino – per ipubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. “non sussiste in caso di accertato ...

