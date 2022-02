Corsa scudetto, Allegri getta la spugna: “Era chiusa già da prima” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il pareggio agguantato nel finale contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi. LA PARTITA – “Nella fase realizzativa abbiamo sbagliato tanto, e c’è stato qualche minuto di terrore dopo qualche palla persa in cui loro sono ripartiti. Il secondo tempo è stato buono come il primo, la squadra ci ha creduto fino alla fine e Danilo è stato bravo a segnare“. Corsa scudetto – “I punti da recuperare su tre squadre sono troppi, era chiusa già da prima. Noi dobbiamo pensare al quarto posto e a migliorare le prestazioni, avessimo quattro punti in più potremmo divertirci. Io l’ho detto da settembre che per me vince l’Inter, con tutto il rispetto per Milan e Napoli, ma quello di ieri è stato un passaggio importante“. Juventus, Atalanta, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il pareggio agguantato nel finale contro l’Atalanta, Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi. LA PARTITA – “Nella fase realizzativa abbiamo sbagliato tanto, e c’è stato qualche minuto di terrore dopo qualche palla persa in cui loro sono ripartiti. Il secondo tempo è stato buono come il primo, la squadra ci ha creduto fino alla fine e Danilo è stato bravo a segnare“.– “I punti da recuperare su tre squadre sono troppi, eragià da. Noi dobbiamo pensare al quarto posto e a migliorare le prestazioni, avessimo quattro punti in più potremmo divertirci. Io l’ho detto da settembre che per me vince l’Inter, con tutto il rispetto per Milan e Napoli, ma quello di ieri è stato un passaggio importante“. Juventus, Atalanta, ...

