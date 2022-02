Bonazzoli risponde a Destro. Tra Genoa e Salernitana un pari che scontenta tutti

(Di domenica 13 febbraio 2022) In una sfida che poteva essere pesante per la lotta salvezza, arriva un pareggio che invecee complica il cammino di. Il primo tempo, equilibrato per mezz'ora (...

La squadra di Blessin ha mancato per due volte il raddoppio (con Yeboah e lo stesso Destro) e così la Salernitana - che pareva in difficoltà - l'ha punita al 46' con(cross di Verdi e ...Sull'altro versante, occhio a, il cui feeling con il goal sta crescendo con il passare ... con il Cagliari che peròcon uno Joao Pedro al quale saranno consegnate inevitabilmente le ...Alla rete iniziale di Destro, risponde Bonazzoli. Nel secondo tempo prevale la pausa, ma alla fine le due squadre si dividono un punto che non accontenta nessuno e che non smuove i bassifondi della ...26' - Il Genoa risponde con un'azione solitaria di Portanova ... sugli sviluppi dell'lultimo grande palla filtrante di Verdi per Bonazzoli, leggermente lunga e letta bene da Sirigu che in uscita bassa ...