Atalanta-Juve 1-1 | gol di Malinovsky e Danilo

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ntus pareggiano per 1-1 nel posticipo domenicale della 25/a giornata di Serie A disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei padroni di casa al 76? con un calcio di punizione dirisponde al 92?con un colpo di testa. In classifica i bianconeri sono sempre quarti a quota 46 con due punti di vantaggio sugli orobici che devono però recuperare la gara con il Torino. Nei primi minuti del match lantus parte forte, McKennie è ispirato e il tridente si rende pericoloso in più di un’occasione. Sportiello deve disinnescare un sinistro velenoso di Vlahovic. Dopo aver subito nel primo quarto d’ora l’prende coraggio e inizia ad affacciarsi nell’area avversaria. Alla mezz’ora è protagonista di un’azione contestata: ...

Abbiamo pareggiato, punto importante, sappiamo che l'è una concorrente Champions". Sull'... "Ha 22 anni, è arrivato da un mese allae deve imparare a non innervosirsi durante la partita ...... forse la migliore dell'anno della Juventus, contro una squadra difficile come l'. Uno a ... un giocatore che allasegna sempre.Le parole del dg dell'Atalanta dopo il pareggio con la Juve Non Gasperini, davanti alle telecamere di DAZN, per commentare il pareggio della Juve, si è presentato Umberto Marino, dg dell’Atalanta. Che ...SERIE A - Le parole dell'allenatore bianconero dopo l'1-1 con l'Atalanta: "Avessimo 4 punti in più ci divertiremmo. Vlahovic? Deve rimanere sereno, non innervosirsi se in partita non gli riescono ...