Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Kris Statlander verso il progressivo abbandono della gimmick da “aliena” - -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Kris

The Shield Of Wrestling

Per Dave Meltzer la AEW sta lentamente modificando la gimmick di Kris Statlander facendola passare da un’aliena ad un umana a tutti gli effetti. Uno dei personaggi più incredibili visti in All Elite ...Kris Statlander has been a mainstay of the AEW women’s division. Statlander has been billed as coming from the Andromeda Galaxy and wears spaced-out face paint to help her stand out from the crowd.