Xbox Series X nuovamente disponibile sul Microsoft Store | ecco la data esatta e l’ora

(Di sabato 12 febbraio 2022) Attenzione, attenzione, l’X, l’ultima fiammante console videoludica di casa, sta per tornare. Come fatto sapere nelle scorse ore, chi vorrà tentare di acquistare la stazione di gioco americana, storica rivale della giapponese Playstation 5, dovrà recarsi sul negozio virtuale di, loufficiale, a partire dalle ore 18:00 di martedì prossimo, 15 febbraio 2022.X, 12/2/2022 – Computermagazine.itAd annunciarlo è stata la stessaItalia, comunicando appunto una nuova fornitura delle console di nuova generazione, che fino ad oggi, come purtroppo ben si sa, è stata di difficile reperibilità. La console americana è considerata la “più potente del mondo”, integrando un SoC ...

