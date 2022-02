Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Monza batte nettamente Scandicci e trova la vetta solitaria (Di sabato 12 febbraio 2022) Vero Volley Monza trova una netta quanto importante vittoria nella sfida contro Savino Del Scandicci, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile 2021/2022. Uno scontro al vertice che rispetta in pieno le attese: la spuntano le brianzole, che si regalano, quindi, la vetta della classifica, seppur provvisoria visti i numerosi recuperi ancora da disputare. 3-0 (25-20, 25-21, 31-29) il risultato finale. CALENDARIO 19^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Il primo allungo è di Monza grazie a due muri consecutivi, fino al +4 sul 7-3. ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Verouna netta quanto importante vittoria nella sfida contro Savino Del, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato diA1. Uno scontro al vertice che rispetta in pieno le attese: la spuntano le brianzole, che si regalano, quindi, ladella classifica, seppur provvisoria visti i numerosi recuperi ancora da disputare. 3-0 (25-20, 25-21, 31-29) il risultato finale. CALENDARIO 19^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Il primo allungo è digrazie a due muri consecutivi, fino al +4 sul 7-3. ...

