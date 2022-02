Un detenuto si è suicidato a Regina Coeli | è il 12esimo da inizio anno

Leggi su agi

(Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Ancora un suicidio nelle carceri italiane, il 12esimo dall'del 2022: un24enne originario del Marocco, ieri sera, nel penitenziario romano di, in carcere per rapina, si è tolto la vita inalando il gas della bomboletta del fornello da campeggio comunemente usato per cucinare. Lo rende noto il segretario generale della Uilpa penitenziari Gennarino De Fazio, rilevando che "la media si porta così a un suicidio ogni tre giorni e mezzo, cui vaggiunti anche i due appartenenti alla Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita in questo 2022". Il sindacalista sottolinea che "il sistema carcerario è letteralmente allo sbando, ma, quel che è più grave, è abbandonato a se stesso dalla politica, dalla ministra della Giustizia e dal Governo", per questo, aggiunge, "il ...