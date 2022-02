'Uccise il figlio con un'arma da guerra, condannate Loris Pasquini a 15 anni di carcere' (Di sabato 12 febbraio 2022) SENIGALLIA - Quindici anni di reclusione per aver ucciso il figlio Alfredo con un colpo di pistola. È questa la condanna chiesta ieri mattina dal pm Paolo Gubinelli per il 73enne Loris Pasquini , l'ex ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 12 febbraio 2022) SENIGALLIA - Quindicidi reclusione per aver ucciso ilAlfredo con un colpo di pistola. È questa la condanna chiesta ieri mattina dal pm Paolo Gubinelli per il 73enne, l'ex ...

