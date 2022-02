Traffico Roma del 12-02-2022 ore 19:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sensibilmente calato d’intensità il Traffico sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sulla raccordo anulare si escludono i rallentamenti tra le uscite Ciampino e Anagnina ci riferiamo alla carreggiata esterna altrettanto per quanto riguarda la tangenziale dopo il Traffico è indicato scorrevole sulla Cassia per Traffico intenso abbiamo ancora e rallentamenti tra Tomba di Nerone la Giustiniana infine sulla Pontina Traffico intenso partire da Pomezia in direzione Roma ma senza impedimenti di rilievo per i dettagli di questo gli altri notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sensibilmente calato d’intensità ilsulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sulla raccordo anulare si escludono i rallentamenti tra le uscite Ciampino e Anagnina ci riferiamo alla carreggiata esterna altrettanto per quanto riguarda la tangenziale dopo ilè indicato scorrevole sulla Cassia perintenso abbiamo ancora e rallentamenti tra Tomba di Nerone la Giustiniana infine sulla Pontinaintenso partire da Pomezia in direzionema senza impedimenti di rilievo per i dettagli di questo gli altri notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...

