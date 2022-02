Sedici scuole salernitane partecipano ad “Adotta un filosofo + uno scienziato”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 12 febbraio 2022) di Monica De Santis C’è anche il liceo Classico?Torquato Tasso tra le 66(ben 16 sono) che hanno aderito all’iniziativa “un+ uno” che prenderà il via martedì prossimo. Il nuovo format del progetto/concorso che la Fondazione Campania dei Festival è stato organizzato d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, partner dell’iniziativa. Il primo appuntamento del progetto “un filosodo + uno” è previsto alle ore 10 del 15 febbraio all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Elena di Savoia” di Napoli, dove gli studenti del quarto e quinto anno riceveranno la visita delMassimo Adinolfi e dello ...