San Severo, senza green pass non può entrare in Comune: prende l’auto e sfonda il portone (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli è stato negato l’ingresso perché non voleva esibire il green pass e ha fatto irruzione con l’auto all’interno dell’atrio del Comune, investendo una impalcatura. È accaduto questa mattina a San Severo (Foggia). Stando alle ricostruzioni, un uomo di 50 anni si è recato a palazzo di città per richiedere un certificato ma quando i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli è stato negato l’ingresso perché non voleva esibire ile ha fatto irruzione conall’interno dell’atrio del, investendo una impalcatura. È accaduto questa mattina a San(Foggia). Stando alle ricostruzioni, un uomo di 50 anni si è recato a palazzo di città per richiedere un certificato ma quando i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SkyTG24 : Foggia, senza Green pass non può entrare in comune: uomo sfonda portone con auto - mistermeo : RT @direpuntoit: Voleva accedere al Comune di San Severo (#Foggia) senza #GreenPass e al “no” dei vigilanti è salito in auto, ingranato la… - mistermeo : RT @ImolaOggi: San Severo, entra in Comune in auto perché senza green pass. Al 'no' dei vigilanti non ci ha pensato su due volte: ha ingran… - eliisabrunoni : RT @SkyTG24: Foggia, senza Green pass non può entrare in comune: uomo sfonda portone con auto - lumaca4377 : RT @direpuntoit: Voleva accedere al Comune di San Severo (#Foggia) senza #GreenPass e al “no” dei vigilanti è salito in auto, ingranato la… -