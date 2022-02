Roma, prove di rinnovo per tre giocatori: l’agente in sede (Di sabato 12 febbraio 2022) In casa Roma si guarda anche al futuro e, oltre a Cristante e Mancini, a Trigoria si è visto l’agente di Fuzato, Bove e Morichelli In casa Roma è tempo di rinnovi. Ieri l’agente di Cristante e Mancini era a Trigoria per parlare con la società. Presente anche Diego Tavano, agente tra gli altri di Fuzato, Bove e del giovane Morichelli. prove di rinnovo per i tre giocatori come riportato da Vocegiallorossa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) In casasi guarda anche al futuro e, oltre a Cristante e Mancini, a Trigoria si è vistodi Fuzato, Bove e Morichelli In casaè tempo di rinnovi. Ieridi Cristante e Mancini era a Trigoria per parlare con la società. Presente anche Diego Tavano, agente tra gli altri di Fuzato, Bove e del giovane Morichelli.diper i trecome riportato da Vocegiallorossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

