Progetto di teatro inclusivo a Roccapiemonte

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 12 febbraio 2022) Anche quest’anno il Comune diaderisce al” che darà la possibilità ad 80 anziani residenti di partecipare agli spettacoli inseriti nell’ambito del cartellone teatrale di Airone Comunicazioni che si terranno presso l’Auditorium S.Alfonso di Pagani. Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano: “Ho voluto fortemente che fosse confermata la presenza gratuita dei nostri anziani per questi interessanti appuntamenti teatrali. Visto il periodo che stiamo vivendo, è un modo per dare ai nostri nonnini la possibilità di uscire di casa in piena sicurezza e di trascorrere qualche ora di socialità e divertimento. Ringrazio gli organizzatori per aver dato alle amministrazioni locali l’opportunità di ottenere vantaggiose offerte affinché si potesse concretizzare questo servizio per gli ...