Pechino 2022: sci alpino, sensazioni positive per Goggia nella prima prova di discesa (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino, 12 feb. - (Adnkronos) - prima giornata di allenamenti ufficiali per le protagoniste della discesa femminile di Yanqing in programma martedì 15 febbraio alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il miglior tempo è stato realizzato – con salto di porta – dall'elvetica Priska Nufer con il tempo di 1'33?47 davanti alla tedesca Kira Weidle, a 44 centesimi, e all'austriaca Christine Scheyer, attardata di 67 centesimi anch'essa con salto di porta. Sofia Goggia, al rientro dopo l'infortunio di Cortina, torna con sensazioni positive, risultando la migliore tra le sette azzurre scese nel primo dei tre training, con il dodicesimo tempo a 1?55 dalla Nufer. Quindicesimo posto per Nadia Delago, seguita da Nicol Delago 17esima (con salto di porta), Federica Brignone ...

