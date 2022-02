Paragone contro Salvini a caccia dei voti no - vax | ' Ha votato i decreti che hanno tolto la libertà e ora fa la capriola'

(Di sabato 12 febbraio 2022): a destra corsa al voto no - vax, negazionista e no green pass 'Se qualcuno pensa di non pagare il prezzo di quello chefatto negli ultimi mesi agli italiani, si ...

Salvini : a destra corsa al voto no - vax, negazionista e no green pass 'Se qualcuno pensa di non pagare il prezzo di quello che hanno fatto negli ultimi mesi agli italiani, si ......a Milano quando ha preso parte alla manifestazione organizzata dal senatore Gianluigi...dello stesso Montagnier lo scorso novembre ha depositato querela per diffamazione aggravata...Ad ogni modo, interessante sarebbe anche il paragone con la prima stagione (intera ... Otto vittorie consecutive per aprire il campionato, poi il pareggio a reti bianche contro la Roma che ha portato ...A Torino le querele contro il premier Draghi, quasi sempre denunce-fotocopia ... tutti non può diventare un dogma”, ha commentato il leader di Italexit Gianluigi Paragone. “Potete capire il dolore che ...