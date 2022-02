Palermo | Baldini | “Coppia Soleri-Brunori idea vincente Pelagotti è stato bravissimo”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Le dichiarazioni in mixed zone dipost-Juve Stabia, terminata 3-1 in favore dei rosanero grazie a, doppietta, e Giron

Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo-Juve Stabia, Baldini: «In campo ho visto cuore e passione» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Baldini: “Rigore unico tiro subito. Arbitri? Meglio non parlarne. Brunori e Odjer…” - Mediagol : Palermo, Brunori: “Questi siamo noi! Ringrazio Baldini. La classifica marcatori…” - ILOVEPACALCIO : Palermo-Juve Stabia, Baldini: «Brunori grande giocatore. Condizioni Odjer? Portato subito in ospedale» - Ilovepaler… - zazoomblog : Palermo Brunori: “Questi siamo noi! Ringrazio Baldini. La classifica marcatori…” - #Palermo #Brunori: #“Questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Baldini

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Successo per ildi Silvioche nonostante l'inferiorità numerica riesce ad uscire tra gli applausi dal 'Barbera'. Tre punti fondamentali quelli ottenuti contro la Juve Stabia, merito di una buona ......la serie negativa al Massimino dove la vittoria non arriva da dicembre nel derby col. ... Mularoni (squalificato). PICERNO (4 - 4 - 2) : Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; ...20:20Baldini: “Partita straordinaria, ma dobbiamo rimanere concentrati” 20:14Il Palermo batte la Juve Stabia 3-1: doppietta di Brunori 20:09Palermo, tris alla Juve Stabia in 10: Brunori autore di una ...L’allenatore dei rosanero, Silvio Baldini, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare del Palermo: Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Giron; Odjer ...