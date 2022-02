No Green pass, le proteste: a Torino in coda per querelare Draghi, a Perugia sfilano con una ghigliottina (Di sabato 12 febbraio 2022) A Torino proteste tutto il giorno, in varie forme: nel corso della mattinata una quarantina di cittadini si sono messi in coda davanti ai carabinieri per presentare denuncia-querela contro Draghi e l’esecutivo. A Perugia il corteo che ha attraversato la città è stato aperto da una ghigliottina simbolo della “rivoluzione in atto”. Milano ricorda lo scienziato contrario ai vaccini Luc Montagnier, morto a 89 anni, con una fiaccolata. A Trieste manifestazioni in tutta la città. È stato un sabato di manifestazioni in Italia: No vax e No Green pass. Torino – In mattinata 40 persone si sono messe in coda davanti a una stazione dei carabinieri per presentare una denuncia-querela contro Mario Draghi e il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Atutto il giorno, in varie forme: nel corso della mattinata una quarantina di cittadini si sono messi indavanti ai carabinieri per presentare denuncia-querela controe l’esecutivo. Ail corteo che ha attraversato la città è stato aperto da unasimbolo della “rivoluzione in atto”. Milano ricorda lo scienziato contrario ai vaccini Luc Montagnier, morto a 89 anni, con una fiaccolata. A Trieste manifestazioni in tutta la città. È stato un sabato di manifestazioni in Italia: No vax e No– In mattinata 40 persone si sono messe indavanti a una stazione dei carabinieri per presentare una denuncia-querela contro Marioe il suo ...

Advertising

VittorioSgarbi : Martedì 15 tutti al Circo Massimo per dire “no al Green Pass”! - ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - borghi_claudio : Siena sta impazzendo di gioia e io con lei. Speriamo per allora di aver cancellato del tutto il green pass per tutt… - SamaRosa70 : RT @semprelibero73: Stamattina entro in tabaccheria, dove di solito le compro sempre, dove carico il telefono, pago le bollette o compro gr… - AcciaioMario : RT @crudarealt1: Il Green Pass serviva a rilanciare l'economia? Attività economiche vuote e piazze piene di cittadini che civilmente dimost… -