Mario Rui parla del Napoli | ' Contento in azzurro | Napoli non è Gomorra Scudetto? Un sogno'

Advertising

stefano1926 : RT @nicola_official: Io domani sera al primo scatto di dumfries su Mario rui - NCN_it : #MarioRui: ''Ho ancora tre anni di contratto e voglio vincere a #Napoli! Sogniamo lo #Scudetto ma anche l'… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Mario Rui: 'Napoli non è 'Gomorra', ho un contratto fino al 2025 e voglio rispettarlo' - tuttonapoli : Mario Rui sull'addio di Insigne: 'Sognava di giocare tutta la carriera nella sua città' - ContropiedeA : In Italia ci sono stadi molto belli, ma quando si entra al Maradona senti tutta la storia che si porta dietro, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui

Calciomercato Napoli - Rispettare il contratto per poi iniziare una nuova avventura. E' questo il sogno di Maruiper il futuro.. Ad annunciarlo è direttamente l'esterno partenopeo in un'intervista al quotidiano A Bola: Il portoghese ha poi parlato anche del sogno scudetto: CalcioNapoli24.it è stato ...parla innamorato di Napoli e del Napoli al quotidiano portoghese 'A Bola': ' Sono contento in azzurro, ho un contratto lungo. Napoli è bellissima altro che Gomorra!'Lorenzo Insigne si trasferirà al Toronto la prossima estate. Ne ha parlato Mario Rui, terzino del Napoli, in una lunga intervista ad A Bola: "E' una perdita importante che ci rende tutti tristi, visto ...Le dichiarazioni del terzino portoghese sull'esperienza azzurra e in vista del playoff per Qatar 2022 24 presenze complessive tra campionato ed Europa League, in quella che è la quinta stagione al ...