“L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello secondo Eric Baudelaire

(Di sabato 12 febbraio 2022) C’è un altro film (oltre a Leonora addio di Paolo Taviani, unico film italiano in concorso) ispirato daalla Berlinale. È Une fleur à la bouche di Éric, al Forum.che è un artista e un filmmaker, ha realizzato in 15 anni film che hanno transitato nei maggiori festival di cinema (Rotterdam, Locarno, Marsiglia) e installazioni per gallerie e musei. Durante un soggiorno in Giappone ha realizzato uno dei suoi film più noti, The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi & 27 Years without Images, in cui la storia dell’Armata Rossa giapponese è raccontata come un’anabasi, un incerto vagare che si traduce infine in un viaggio verso casa. Le voci narranti sono quelle di May Shigenobu, figlia del fondatore dell’Armata Rossa giapponese, clandestina in Libano fino all’età di 27 ...